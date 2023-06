V Tednu slepih in slabovidnih ozaveščanje o vsakodnevnih izzivih slepih

Ljubljana, 1. junija - V okviru Tedna slepih in slabovidnih se bo v organizaciji Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in medobčinskih društev slepih in slabovidnih na lokalni ravni zvrstilo več dogodkov. Ob tej priložnosti želijo ljudje z okvaro vida opozoriti na izzive, s katerimi se srečujejo v svojem življenju, so sporočili iz zveze.