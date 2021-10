Ob dnevu bele palice pozivi k nujnosti prilagoditev za slepe in slabovidne

Ljubljana, 15. oktobra - Današnji mednarodni dan bele palice, simbola neodvisnega življenja slepih in slabovidnih, bo tako kot že svetovni dan vida v znamenju pozivov k ustreznim prilagoditvam za slepe in slabovidne. V zvezi društev slepih in slabovidnih v poslanici ocenjujejo, da je dela še veliko. K večjemu posluhu za slepe poziva tudi varuh človekovih pravic.