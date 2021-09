Zvezi društev slepih in slabovidnih zlati red za zasluge

Ljubljana, 6. septembra - Predsednik republike Borut Pahor bo Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob stoletnici delovanja danes v Vili Podrožnik vročil zlati red za zasluge za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih ter pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo, so sporočili iz predsednikova urada.