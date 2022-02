V zvezi društev slepih v pogovoru s premierjem izpostavili problematiko pri dostopu do storitev

Ljubljana, 2. februarja - Predsednik vlade Janez Janša se je danes srečal z vodstvom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Predstavniki zveze so v pogovoru izpostavili predvsem problematiko dostopa do različnih storitev za slepe in slabovidne, predstavili pa so mu tudi projekt knjižnice za slepe in slabovidne, so objavili v premierjevem kabinetu.