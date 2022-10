Ob dnevu bele palice varuh poziva k izboljšanju pogojev za slepe in slabovidne

Ljubljana, 14. oktobra - Naloga vseh je, da pomagamo ranljivim skupinam, med katere sodijo slepi in slabovidni, je ob mednarodnem dnevu bele palice zapisal varuh Peter Svetina. Med pogoji za celovito vključenost slepih in slabovidnih v družbo izpostavlja dostopnost pripomočkov in prilagoditev okolja, opozarja pa tudi na sistemske nepravilnosti zakonodaje za invalide.