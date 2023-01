Z Dnevom na snegu za slepe in slabovidne začetek sezone tudi na smučišču Cerkno

Idrija, 21. januarja - Smučarski center Cerkno danes začenja letošnjo smučarsko sezono. Prvi dogodek, ki ga bo gostil, bo Dan na snegu za slepe in slabovidne, ki ga v nedeljo organizira Lions klub Idrija s podporniki. Okoli 20 slepih in slabovidnih ter njihovih družinskih članov bo v spremstvu videčih uživalo v zimskih športih in druženju.