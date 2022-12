Nova priporočila EU za postopno implementacijo presejalnih programov za raka pljuč, prostate in želodca

Ljubljana, 17. decembra - Svet EU je pred dnevi potrdil prenovljena priporočila za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb. Poleg nadgradnje obstoječih programov za raka materničnega vratu, dojke ter debelega črevesa predvidevajo tudi nadaljnje raziskovanje in postopno implementacijo treh novih za raka pljuč, prostate in želodca.