Med epidemijo covida-19 manj pregledov, specialističnih obravnav in odkritih kroničnih bolezni

Ljubljana, 5. avgusta - Na ministrstvu za zdravje so pripravili analizo opravljenih zdravstvenih storitev v letih 2020 in 2021, s katero so želeli prikazati vpliv epidemije covida-19 na izvajanje zdravstvenih storitev. Odkrili so, da so med epidemijo opravili manj pregledov in specialističnih obravnav ter odkrili manj kroničnih bolezni kot v času pred epidemijo.