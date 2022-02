Onkolog Zakotnik za STA: Zdravljenje raka mora biti enako dostopno in kakovostno za vse

pogovarjala se je Sanja Gornjec

Ljubljana, 2. februarja - Dolgoletni koordinator Državnega programa obvladovanja raka in internist onkolog Branko Zakotnik je v pogovoru za STA pred svetovnim dnem boja proti raku izpostavil napredek pri obravnavi in zdravljenju onkoloških bolnikov v Sloveniji. Ostaja pa prostor za izboljšave pri dostopnosti do obravnave in nadzoru njene kakovosti, je med drugim ugotavljal.