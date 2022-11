Na posvetu pozvali k pripravi presejalnega programa za raka prostate

Ljubljana, 10. novembra - Vlada in ministrstvo za zdravje naj poskrbita, da se bo na državni ravni začelo pripravljati presejalni program za raka prostate po zgledu že aktivnih programov Dora, Zora in Svit, so pozvali na današnjem posvetu o zgodnjem odkrivanju tega raka. Kot podlago za uvedbo omenjenega programa so predlagali pripravo ustrezne strategije.