Ob začetku kampanje o zgodnjem odkrivanju raka strokovnjakinje opozorile na odgovornost posameznika

Ljubljana, 1. junija - Ob začetku kampanje #BREZizgovorov o zgodnjem odkrivanju pogostih rakavih obolenj so strokovnjakinje opozorile, da smo za svoje zdravje odgovorni sami. "Odgovornost posameznika pri hitri reakciji je velika in lahko bistveno pripomore k zgodaj odkriti bolezni in pravočasnemu zdravljenju," pa je dejala predsednica Združenja Onko Net Kristina Modic.