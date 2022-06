Na konferenci Življenje z rakom po raku o novih presejalnih programih in pravici do pozabe

Ljubljana, 21. junija - Na konferenci Življenje z rakom po raku sogovorniki in udeleženci razpravljajo o Evropskem načrtu boja proti raku v praksi. Na prvi okrogli mizi so debatirali o izzivih obstoječih in novih presejalnih programov, na drugi pa spregovorili o pravici do pozabe posameznikov, ki so raka preboleli, zdaj pa se zaradi diagnoze rak soočajo s težavami.