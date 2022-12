Za rakom prostate zboli vsak četrti moški, zgodnje odkritje lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo

Ljubljana, 2. decembra - Društvo OnkoMan v okviru kampanje Dej se preglej! moške poziva, naj bodo pozorni na znake raka prostate in naj poskrbijo za redne preventivne preglede. Za rakom prostate zboli že vsak četrti moški po 50. letu starosti, razlika med odkritjem zgodnjega in razširjenega pa lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo, so izpostavili.