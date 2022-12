Pododbor DZ o velikem bremenu raka za javno zdravstvo

Ljubljana, 13. decembra - Pododbor DZ za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji se je danes sestal na svoji prvi seji. Njegova predsednica Iva Dimic (NSi) je ob tem opozorila, da je breme bolezni z rakom v Sloveniji močno prisotno in zaskrbljujoče. Rak je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem mestu pri ženskah, so ob tem še dodali v poslanski skupini NSi.