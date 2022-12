Na avstrijskem Koroškem tradicionalno srečanje ljubiteljev slovenske literature

Železna Kapla, 3. decembra - Na Obirskem na avstrijskem Koroškem danes poteka tradicionalno srečanje ljubiteljev slovenske literature. Rdeča nit letošnjega srečanja je pomen slovenske gledališče dejavnosti in literature za slovenski jezik in mlade na avstrijskem Koroškem.

Srečanje bo popestrila gledališka igralka Lara Vouk, ki bo uprizorila odlomke iz dela Janka Messnerja z naslovom Iz dnevnika Pokrižnikovega Lukana.

Letošnje srečanje, ki poteka v gostilni Kovač na Obirskem, sta pripravila Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji in Slovensko prosvetno društvo Valentin Polanšek.

Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji je bilo ustanovljeno 27. julija 1974. Njegov prvi predsednik je bil pisatelj Valentin Polanšek. Namen in naloga društva je predvsem povezovanje slovenskih avtorjev na avstrijskem Koroškem tudi preko koroških meja. Ob tem nudi društvo tudi strokovno pomoč, še posebej mladim pisateljicam in pisateljem. Društvo, ki ga od lani vodi pisateljica Amina Majetić, izdaja tudi revijo Rastje.

Slovenci v Avstriji so avtohtona narodna skupnost oziroma narodna manjšina. Tradicionalno živijo v dveh zveznih deželah, avstrijski Koroški in avstrijski Štajerski. Na avstrijskem Koroškem živijo v dolinah Zilja, Rož in Podjuna, spodnji Labodski dolini, na Gurah, med Dravo in Celovcem ter severneje do Djekš in Kostanj. Ocene o številu pripadnikov skupnosti se gibljejo okoli 50.000 ljudi.