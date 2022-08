Ministrica Šinko s predstavniki koroških Slovencev

Ljubljana, 9. avgusta - Ministrica Irena Šinko je s predstavniki koroških Slovencev danes razpravljala o delu in razvoju slovenske narodne skupnosti na Koroškem s poudarkom na kmetijstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vrsto let dobro sodeluje s slovenskimi zamejskimi kmetijskimi strukturami na avstrijskem Koroškem, so na ministrstvu zagotovili ob tem.

Šinkova se je danes srečala s predsednikom Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernardom Sadovnikom, predstavnikom Skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic Marjanom Čikom ter predsednico Kmečke izobraževalne skupnosti Marinko Mader Tscherteu, so sporočili z ministrstva.

Ob tem so izpostavili zlasti večletno sodelovanje ministrstva s Skupnostjo južno koroških kmetic in kmetov ter s Kmečko izobraževalno skupnostjo, ki deluje v okviru omenjene skupnosti. Skupnost ima na Koroškem približno 1300 članov iz 36 občin dvojezičnega ozemlja. Posebej razveseljivo je dejstvo, da članstvo v zadnjih letih narašča, so izpostavili.

Na ministrstvu so še spomnili, da Skupnost koroških Slovencev in Slovenk izvaja in podpira projekte, ki služijo ohranjanju slovenskega jezika, izobraževanju, krepitvi gospodarskih odnosov in socialne odgovornosti ter strpnosti v družbi. Posebna pozornost je namenjena starejši generaciji slovenske narodne skupnosti. Glavni cilj njenega delovanja je zastopanje interesov in pravic koroških Slovencev in Slovenk.

Pri svojem delu podpirajo več iniciativ, ki se posvečajo ohranitvi obstoječe infrastrukture na podeželju, med drugim tudi slovenska kulturna in športna društva, s čimer omogočajo izvedbo inovativnih projektov za približevanje slovenskemu jeziku in kulturi.

Njihov namen je tudi širiti gospodarsko-politično in čezmejno sodelovanje ter krepiti bilateralne odnose med Avstrijo in Slovenijo, kot pomemben steber za ohranitev in pospeševanje slovenske kulture in slovenskega jezika na Koroškem. Z namenom ohranjanja in širitve slovenskega jezika organizirajo začetne in osnovne tečaje slovenščine.