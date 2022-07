V Celovcu prireditev Svobodni za bolj odprto in vključujočo kulturo spominjanja

Celovec, 1. julija - Na ploščadi pred stolnico v Celovcu bodo danes pripravili dogodek z naslovom Svobodni! Praznujemo upor, katerega namen je spodbuditi novo tradicijo in podkrepiti bolj odprto in vključujočo kulturo spominjanja na avstrijskem Koroškem. Dogodek, ki bo letos drugič, pripravlja pobuda Koroška - skupno ohranimo spomin.

Cilj omenjene pobude iniciative je, da ploščad pred celovško stolnico postane kraj, kjer se ljudje v mislih dotaknejo zgodovine in z njo povezanih zgodb.

Na prireditvi bosta spregovorila avstrijska filmska režiserka in scenaristka slovenskih korenin Andrina Mračnikar, ki je ustvarila med drugim nagrajeni film Izginjanje, in zgodovinar Peter Pirker. V pevsko-glasbenem delu bodo nastopile Praprotnice ter bobnar Emil Krištof s skupino glasbenikov, v kateri so Richard Klammer, Michael Erian, Primus Sitter, Karen Asatrian, Stefan Gfrerrer, je objavljeno na spletni strani slovenskega uredništva avstrijske ORF.

Ploščad pred stolnico ima bogato zgodovino, v kateri se zrcali marsikaj iz preteklosti avstrijske Koroške, a je doslej le životarila med celovškimi trgi in ploščadmi, sedaj pa je napočil čas, da se spet napolni z življenjem. Čas je, da si obširno zgodovino ploščadi prikličemo v spomin, da bomo lahko usmerili pot v prihodnost, so o kraju dogajanja zapisali pri društvu Memorial Koroška.

Pobuda Koroška - skupno ohranimo spomin spada pod okrilje društva Memorial Koroška in združuje različne ljudi, ki prihajajo iz družbeno-civilnih pobud ter sveta umetnosti, izobraževanja in znanosti.