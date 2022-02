Petkovi protestniki tokrat proti ustrahovanju in preprečevanju shodov

Ljubljana, 18. februarja - Petkovi protestniki so se danes ponovno zbrali na Trgu republike v Ljubljani, kjer so predstavili pravne postopke, s katerimi naj bi vlada skušala preprečiti pravico do protestnih shodov. V preteklem tednu naj bi določeni protestniki prejeli pravne grožnje z željo po ustrahovanju, so pred shodom zapisali v sporočilu Protestne ljudske skupščine.