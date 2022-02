Petkovi protestniki zbirali podpise za referendum o nabavi boxerjev in opozorili na spornost prodaje Savinih hotelov Madžarom

Ljubljana, 4. februarja - Petkovi protestniki se tokrat niso zbrali le na Trgu republike v Ljubljani, temveč tudi v Izoli, Celju, Slovenj Gradcu in nekaterih drugih krajih. Zbirali so podpise za začetek zavrnitvenega referenduma proti nabavi bojnih oklepnih vozil boxer. Opozorili pa so tudi na "spornost" prodaje Savinih hotelov madžarskemu podjetju.