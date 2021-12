Petkovi protestniki izpostavili pomen boja za varovanje človekovih pravic

Ljubljana, 10. decembra - Petkovi protestniki, ki so se tudi nocoj zbrali na Trgu republike, so tokrat ob svetovnem dnevu človekovih pravic izpostavili pomen boja za njihovo varovanje. O pomenu spoštovanja človekovih pravic so razpravljali tudi na spletni tribuni civilne iniciative Glas ljudstva, na kateri so osvetlili tudi področje demokracije in vladavine prava.