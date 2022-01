Petkovi protestniki vložili ovadbo zoper Tonina, Snežiča pa prijavili finančni upravi

Ljubljana, 28. januarja - Petkovi protestniki so se danes spet zbrali na Trgu republike. Pristojnim organom so poslali ovadbo zaradi prirejanja razpisov za nakup traktorjev zoper ministra za obrambo Mateja Tonina, Roka Snežiča so zaradi prikrivanja premoženja prijavili finančni upravi ter opozorili na neprimerno dejanje ministra za okolje Andreja Vizjaka.