Petkovi protestniki na 90. protestu proti političnemu podrejanju RTV

Ljubljana, 7. januarja - Petkovi protestniki so se tudi danes zbrali na Trgu republike kjer so na 90. protestu opozorili na politično podrejanje RTV in ostalih slovenskih medijev. Protestniki od nove vlade zahtevajo takojšnjo razveljavitev vseh imenovanj in postopkov, ki jih je na RTV Slovenija v zadnjih 20 mesecih izvedla vlada Janeza Janše, so sporočili.