Tokratni petkov protest v znamenju 30. obletnice ženskih demonstracij

Ljubljana, 17. decembra - Petkovi protestniki so se tudi danes zbrali na Trgu republike. Tokrat je protest potekal v znamenju 30. obletnice ženskih demonstracij, kjer so ženske zahtevale ohranitev svojih pravic v zvezi s svobodnim odločanjem o rojstvu otrok, so sporočili iz Protestne ljudske skupščine in opozorili, da je kršenje ženskih pravic v Sloveniji prisotno še danes.