Petkovi protestniki opozorili na problematiko političnega dodeljevanja sredstev na področju kulture in medijev

Ljubljana, 14. januarja - Petkovi protestniki, ki so se danes ponovno zbrali na Trgu republike, so tokrat opozorili na problematiko po njihovem političnega dodeljevanja sredstev na področju kulture in medijev. Izpostavili so primer ministrstva za kulturo, ki je v zadnjem tednu prek razpisa prekinilo financiranje nekaterim uglednim kulturnim organizacijam in producentom.