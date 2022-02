Petkovi protestniki vladi podelili medalje "za boj proti demokraciji in vladavini prava"

Ljubljana, 11. februarja - Petkovi protestniki so se danes spet zbrali na Trgu republike in vladi podelili medalje "za najboljše rezultate v borbi zoper demokracijo in vladavino prava". Bronasto medaljo je tako dobil generalni direktor policije Anton Olaj, srebrno minister za notranje zadeve Aleš Hojs, zlato pa predsednik vlade Janez Janša.