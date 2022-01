V Celovcu podelili 43. Tischlerjevo nagrado

Celovec, 30. januarja - Dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze in sedanji predsednik Narodopisnega društva Urban Jarnik Nužej Tolmaier je v soboto v Celovcu prejel 43. Tischlerjevo nagrado. Slovesne podelitve so se udeležili tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, krški škof Jože Marketz in poslanka v avstrijskem parlamentu Olga Voglauer.