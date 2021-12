Tischlerjeva nagrada Nužeju Tolmaierju

Celovec, 17. decembra - Prejemnik 43. Tischlerjeve nagrade je dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze in sedanji predsednik Narodopisnega društva Urban Jarnik Nužej Tolmaier. Nagrado bo prejel za življenjsko delo na kulturnem in narodopisnem področju ter osebno prizadevanje za vsestranski kulturni razvoj med koroškimi Slovenci, je na spletu objavil tednik Novice.

Nagrado podeljujeta Narodni svet koroških Slovencev (NSK), ena od krovnih organizacij koroških Slovencev, in Krščanska kulturna zveza. Tischlerjeva nagrada velja za najvišje priznanje obeh organizacij.

Nagrado prejmejo kulturni in politični predstavniki za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, ki so pomemben prispevek v zakladnici slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Nagrajenec oziroma nagrajenka lahko nagrado dobi tudi za posebne zasluge pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti in ugleda koroških Slovencev bodisi doma ali v tujini.

Predvideno je, da bo podelitev 43. Tischlerjeve nagrade 21. januarja v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Nagrado bosta podelila predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko.

Tischlerjeva nagrada nosi ime po šolniku, politiku in kulturniku Jošku Tischlerju (1902-1979). Pred vojno je bil zadnji predsednik Slovenske prosvetne zveze, takoj po vojni je bil ustanovitelj NSKS, leta 1957 pa prvi ravnatelj Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu.