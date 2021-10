Na avstrijskem Koroškem se se spomnili 101. obletnice plebiscita

Celovec, 10. oktobra - Na avstrijskem Koroškem so se danes spomnili plebiscita 10. oktobra 1920, na katerem so se prebivalci južnega dela ozemlja odločili za pripadnost Avstriji. V spomin na ta dogodek so na celovškem pokopališču položili venec v počastitev žrtev, nato pa je v središču Celovca potekala uradna slovesnost, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na Koroškem so se ob 101. obletnici plebiscita spomnili odločitve ljudi po enotni Koroški kot tudi žrtev oboroženih odporov. Ta dan je za Koroško, za njene ljudi in tudi za prihodnje generacije spodbuda k identiteti. Gre za negovanje tradicije v povezavi z oblikovanjem prihodnosti in vizijami, je dejal koroški deželni glavar Peter Kaiser, ki je poročanju APA del govora povedal tudi v slovenščini.

Kaiser je pri tem pohvalil dosežke mož in žena v bojih in med plebiscitom, omenil pa je tudi težave, s katerimi se je na Koroškem dolgo časa soočala slovenska manjšina. Dvo- ali večjezičnost je danes nekaj samoumevnega, je še dejal Kaiser in pri tem poudaril pomen pogleda v prihodnost.

Dvojezična pisateljica, koroška Slovenka Verena Gotthardt, je pri tem dejala, da ima "Koroška najdragocenejše na svetu, namreč ljudi, ki govorijo dva jezika. Na to smo lahko upravičeno ponosni".

Slovesnosti, ki je potekala v znamenju sožitja in dvojezičnosti, so se udeležili tudi predstavniki slovenskih manjšinskih političnih organizacij na Koroškem.

Koroški plebiscit je 10. oktobra 1920 določil državno mejo med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Avstrijo po 1. svetovni vojni. Celovško plebiscitno ozemlje je bilo razdeljeno na dve coni. Na plebiscitu je ozemlje glasovalne cone A, kjer je bilo 70 odstotkov prebivalcev Slovencev, pripadlo Avstriji. Zanjo je glasovalo 59 odstotkov volivcev, za Kraljevino SHS pa slabih 41 odstotkov volivcev.

Predsednik republike Borut Pahor je pred obletnico v petek sprejel predstavnike slovenskih manjšinskih organizacij v Avstriji. Po oceni udeležencev pogovora se je vzdušje na avstrijskem Koroškem izboljšalo, a ostaja še veliko izzivov, ki so povezani z uveljavljanjem dejanske dvojezičnosti.

Srečanje so organizirali leto dni po pomembni obeležitvi 100. obletnice plebiscita, ki sta se je prvič skupaj udeležila predsednika Slovenije in Avstrije.

Na pokopališču v Velikovcu na avstrijskem Koroškem so pred tem v sredo odkrili spominsko ploščo za vse padle v koroških bojih v letih 1918 in 1919. Na plošči padli ne bodo zabeleženi po narodnostni, državni ali vojaški pripadnosti, temveč po abecednem redu. Pokrovitelja dogodka sta predsednika Slovenije in Avstrije, Borut Pahor in Alexander Van der Bellen.