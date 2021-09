V Celovcu konferenca o razvoju pravic narodnih skupnostih

Konferenca, ki se je bosta udeležila tudi predsednik DZ Igor Zorčič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, se bo predvidoma končala s sobotnim čezmejnih pohodom.

Direktor Mohorjeve Karl Hren je v izjavi za STA dejal, da pričakujejo, da bo tudi po zaslugi konference dosežen premik glede zakonskih manjšinskih ureditev v Avstriji. Tako na regionalni ravni kot na državni ravni in evropski ravni so po besedah Hrena razmere težavne. Povsod so zadeve v teku in povsod čakamo na določene izboljšave in ta konferenca naj bi dala dodatek prispevek k tej razpravi za konkretne premike na bolje, je dejal direktor Mohorjeve.

Koroški Slovenci si sicer prizadevajo, da bi čim prej prišlo do posodobite avstrijskega zakona o narodnih skupnosti, kar je v svojem programu obljubila tudi sedanja avstrijska vlada, a se doslej to še ni zgodilo. Za same koroške Slovence je s tega naslova pomembnih več zadev, od financiranja manjšine do dvojezičnega izobraževanja in topografije ter vprašanja uradnega jezika in manjšinskega zastopstva.

Hren je ob tem za STA kot zelo pomembno izpostavil celovito dvojezično izobraževanje od predšolske dobe naprej. Kot je pojasnil, se z avstrijskim zveznim zakonom ureja manjšinsko šolstvo na avstrijskem Koroškem, manjkajo pa vsa določila glede predšolske izobrazbe in popoldanske oskrbe v šolskem času v slovenščini.

"Posredovanje slovenščine otrokom v tej predšolski dobi je najbolj centralno, da bomo imeli tudi v bodoče slovensko govorečo mladino, naraščaj", a manjkajo tako usmeritve na zvezni ravni kot deželni zakoni, je opozoril Hren, ki se zavzema, da bi avstrijska Koroška v deželnem zakonu o vrtcu in jaslih jasno zapisala status in pogoje za dvojezične predšolske skupine in jih še posebej financirala. "Niti z besedico slovenska manjšina in slovenščina nista omenjeni" v omenjenem zakonu, je še dejal direktor Mohorjeve.

Konferenca se bo danes začela s panelom z naslovom Jeziki odpirajo miselne svetove, jeziki dovoljujejo razumevanje, jeziki povezujejo, sledil bo panel z naslovom Pravo o narodnih skupnostih na regionalni ravni. Deželna raven prava narodnih skupnostih bo na sporedu prvega petkovega panela, nato bo sledila razprava o pravu narodnih skupnostih na evropski in mednarodni ravni. Konferenca se bo v petek končala z razpravo, ki bo poskušala odgovoriti na vprašanje, ali je pri manjšinskem pravu prišlo do razvoja ali zastoja.

Poleg predsednikov parlamentov Avstrije in Slovenije, Wolfganga Sobotke in Zorčiča, in ministrice Jaklitsch se bodo konference med drugim udeležili avstrijski podkancler Werner Kogler, deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser, celovški župan Christian Schneider ter avstrijska poslanska, koroška Slovenka Olga Voglauer.

Zadnji dan konference, v soboto, se bodo udeleženci podali na pohod od Zagorič preko Sovč na avstrijskem Koroškem do meje in nazaj.

Po konferenci je Mohorjeva napovedala tudi izdajo zbornika v prihodnjih mesecih, ki naj bi prav tako prispel k nadaljnji razpravi glede zakonskega manjšinskega varstva.

Poleg omenjene konference se bo v Celovcu danes tudi začel dvodnevni 31. Evropski kongres narodnih skupnosti, kjer bo tokrat v ospredju vloga kulture v čezmejnem sodelovanju.