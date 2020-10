Ministrica Jaklitscheva na slovesnosti ob obletnici plebiscita v Šentjakobu v Rožu

Šentjakob v Rožu, 10. oktobra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes ob robu stote obletnice koroškega plebiscita skupaj z avstrijsko ministrico, pristojno za manjšine, Susanne Raab obiskala Šentjakob v Rožu. V tej občini so nedavno sprejeli odločitev, da bodo v vseh vaseh občine postavili dvojezične smerokaze in krajevne napise.