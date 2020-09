Jug za ohranitev slovenskega jezika in kulture tudi v prihodnosti

Ljubljana/Celovec, 25. septembra - V prihodnosti se morata ohraniti slovenski jezik in kultura in s tem tudi narodna skupnost. To je bistveno, čemur se mora posvetiti in kar mora podpirati narodna skupnost, je v pogovoru za STA ob stoti obletnici koroškega plebiscita dejal predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Manuel Jug.