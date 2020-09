Pisatelj Lipuš: Jezik ni vse v življenju, a brez jezika je vse nič

Ljubljana/Celovec, 25. septembra - Pisatelj Florjan Lipuš na koroški plebiscit nima prijetnih spominov. Iz otroštva nobenih, od mladosti dalje pa se ga spominja kot "nečesa neprijetnega, nenaklonjenega mi, mojemu jeziku sovražnega". Kot je ob obletnici zapisal za STA, se v osnovi ni veliko spremenilo, vseeno pa lahko danes Slovenci živijo to, kar so, in uporabljajo svoj jezik.