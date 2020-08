V ospredju protestov v Ljubljani oskrba okuženih starostnikov, v Izoli nasprotovanje korupciji

Ljubljana/Izola, 7. avgusta - Petkovi protesti so bili znova najbolj množično obiskani v prestolnici, kjer so tokrat v ospredje postavili skrb za stanovalce domov za starejše ob pojavu okužbe z novim koronavirusom. Izrazili so nasprotovanje namestitvam starejših v zabojnike. V Izoli pa je bilo slišati predvsem pozive proti korupciji in k odstopu župana Danila Markočiča.