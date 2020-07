Petkovo protestno dogajanje ena stran obeležila z igranjem harmonike, druga z ljudsko skupščino

Ljubljana, 17. julija - Drevi so ponovno potekali že tradicionalni petkovi protesti. V prestolnici so se zbrali na Prešernovem trgu in od tam pot nadaljevali po ljubljanskih ulicah. Pohod so zaključili z ustanovitvijo "ljudske skupščine". Na Prešernovem trgu pa se je že pred protestom zbralo nekaj podpornikov vlade, ki so zaigrali na harmoniko.