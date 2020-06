Policija pri varovanju shoda na Prešernovem trgu ugotovila dve kršitvi

Ljubljana, 25. junija - Državno proslavo na Kongresnem trgu v Ljubljani je spremljala alternativna proslava na Prešernovem trgu, kjer se je po oceni policistov zbralo okoli 3000 protestnikov. Policisti so opravili 17 postopkov ugotavljanja identitete in ugotovili dve kršitvi zakona o varstvu javnega reda in miru, shod pa je potekal mirno, so danes sporočili s policije.