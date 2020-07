Policija: Imamo ničelno toleranco do vseh oblik izražanja nestrpnosti, sovražnosti in nasilja

Ljubljana, 3. julija - Ob napovedih, da se bosta danes v središču Ljubljane odvila dva shoda, poleg rednega protivladnega še shod skupine v rumenih jopičih, so pozorni tudi na policiji. Na Generalni policijski upravi so za STA poudarili, da ima policija ničelno toleranco do vseh oblik izražanja nestrpnosti, sovražnosti in nasilja.