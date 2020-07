Petek tudi tokrat na ulice zvabil številne protestnike

Ljubljana, 10. julija - Tudi tokratni petek je na ulice slovenskih mest zvabil številne, predvsem protivladne protestnike. Tokrat so med drugim naslovili vse tiste, ki s svojo neaktivnostjo podpirajo po njihovem nevzdržno stanje v državi. Že znanim kritikam in zahtevam pa se je danes pridružila še zahteva po neodvisnih medijih in podpori preiskovalnemu novinarstvu.