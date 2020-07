Na Kongresnem trgu protesti proti poklonu predsednika pred bazoviško fojbo

Ljubljana, 13. julija - Na Kongresnem trgu se je zbralo več deset protestnikov, ki so izrazili nezadovoljstvo nad današnjim obiskom predsednika Boruta Pahorja v Italiji, kjer se je poklonil pred bazoviško fojbo. Ob koncu so na zeleni venec kot opravičilo Primorski položili papirnate zvezde in kapljice, ki so simbolizirale takratne boje za svobodno državo.