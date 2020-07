Petkovi protesti minili mirno, policija zoper eno osebo uporabila prisilna sredstva

Ljubljana, 11. julija - Policija je pri varovanju petkovih protestov v prestolnici opravila 12 postopkov ugotavljanja identitete in ugotovila dve kršitvi zakona o javnih zbiranjih. Zoper eno osebo, ki je napadla policista in nato ukazov policistov ni upoštevala, so uporabili prisilna sredstva, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.