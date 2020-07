Petkovi protesti minili mirno, po podatkih policije skupno okoli 2000 ljudi

Ljubljana, 25. julija - V središču Ljubljane se je v petek na shodu, ki se je začel na Trgu republike, po podatkih policije zbralo nekaj deset ljudi, na shodu, ki se je začel na Prešernovem trgu, pa okoli 2000 ljudi. Protesti so potekali mirno. Policija je štiri osebe legitimirala, eno osebo so zaradi kršenja javnega reda in miru privedli na policijsko postajo.