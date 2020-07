NSKS ob objavi poročila deželne vlade opozarja na neizpolnjene zahteve

Celovec, 15. julija - Deželna vlada avstrijske Koroške je nedavno objavila letošnje poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Na poročilo so se danes odzvali pri Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS), kjer so izpostavili, da bi se morala deželna vlada samokritično vprašati, ali so bile doslej izpolnjene obljube njenih predhodnic.