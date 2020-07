Mirovna regija Alpe-Jadran v sedmih letih z več projekti za regijo miru, sožitja in sodelovanja

Ljubljana, 8. julija - Projekt Mirovna regija Alpe-Jadran deluje že od leta 2013, njegov namen pa je prek vključujočega in odprtega javnega dialoga vseh zainteresiranih vzpostaviti regijo miru, sožitja in sodelovanja. Sprva sta bili v regijo vključeni Slovenija in Avstrija, sedaj pa se širi tudi na Italijo, Hrvaško in nekatere države prostora ob Donavi.