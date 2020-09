Ključni zgodovinski dogodki, ki so vplivali na odnose med Slovenijo in Avstrijo

pripravila Maja Lazar Jančič (STA) in Štefan Vospernik (APA)

Ljubljana, 25. septembra - Na odnose med Slovenijo in Avstrijo in posledično na položaj avtohtone slovenske narodne skupnosti so vplivali različni zgodovinski dogodki. Sledi izbor dogodkov na podlagi novic STA ter drugih spletnih in pisnih virov.