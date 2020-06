Danes obeležujemo svetovni dan kolesarjenja

Ljubljana, 3. junija - Danes tretjič obeležujemo svetovni dan kolesarjenja (World Bicycle Day), ki so ga ZN razglasili 12. aprila 2018, z namenom spodbujanja trajnostne oblike prevoza in spodbujanja držav ter lokalnih skupnosti, naj kolesarjenje upoštevajo v razvojnih strategijah in pri izgradnji infrastrukture. V Sloveniji število kolesarjev v zadnjih letih narašča.