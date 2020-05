Agencija za varnost prometa poziva k previdnosti kolesarjev

Ljubljana, 4. maja - Agencija za varnost prometa tudi pred letošnjo kolesarsko sezono opozarja na večjo varnost kolesarjev v prometu in skupaj s policijo napoveduje nadzor nad kršitvami kolesarjev in kršitvami drugih udeležencev do kolesarjev. Pričakujejo namreč, da se bo zaradi rahljanja ukrepov v času epidemije število kolesarjev na cestah povečalo.