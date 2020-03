Kranjski policisti ob več nesrečah kolesarjev pozivajo, da ostanejo doma

Kranj, 29. marca - Kranjski policisti so ta konec tedna obravnavali več prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Med drugim je v soboto umrl kolesar, v katerega je trčil tovornjak. Zato na kranjski policijski upravi državljane pozivajo, da ostanejo doma in tako prispevajo k varnosti tako svojega in javnega zdravja kot tudi k varnosti prometa.