Mariborski policisti v maju obravnavali 250 kršitev, povezanih s kolesarji

Maribor, 5. junija - Mariborski policisti so med 6. in 31. majem na območju celotne policijske uprave izvajali poostren nadzor za izboljšanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu. Pozornost so namenili tako kršitvam kolesarjev kot tudi kršitvam voznikov motornih vozil, ki so ogrožali kolesarje, pri tem pa so skupaj ugotovili 250 kršitev.