Na Gorenjskem kolesar ponoči trčil v mačka

Šenčur, 23. julija - Policisti so ponoči med Šenčurjem in Brnikom obravnavali nenavadno prometno nesrečo. Ob 4.30 je kolesar namreč trčil v mačka. Ob trku je kolesar padel in se poškodoval, prepeljali so ga tudi v zdravstveno ustanovo, so za STA pojasnili na kranjski policijski upravi. Usoda mačka po trku policistom ni znana.