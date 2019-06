Med akcijo za večjo varnost kolesarjev pomurski policisti zabeležili 83 kršitev

Murska Sobota, 6. junija - Med akcijo za večjo varnost kolesarjev, ki je po vsej državi potekala med 6. in 31. majem, so pomurski policisti obravnavali 83 kršitev kolesarjev in štiri prometne nesreče z udeležbo kolesarjev, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. V treh primerih so bili povzročitelji nesreče kolesarji. Eden se je pri tem huje poškodoval, trije lažje.