Na območju PU Celje kolesarji in motoristi pogosti povzročitelji prometnih nesreč

Celje, 14. maja - Policisti ugotavljajo, da so kolesarji in motoristi na Celjskem pogosti povzročitelji prometnih nesreč. Ta mesec so namreč na območju Policijske uprave (PU) Celje obravnavali 51 prometnih nesreč. V 16 nesrečah so bili udeleženi vozniki enoslednih vozil. Kar 12 teh voznikov pa je povzročilo prometne nesreče, so danes sporočili s PU Celje.